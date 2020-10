L’assassino di Lecce stava scrivendo un romanzo, il titolo è da brividi (Di sabato 24 ottobre 2020) Dalle ultime indagini risulterebbe che Antonio De Marco avesse iniziato a scrivere un romanzo, dal titolo molto particolare, alla luce dei tragici fatti che l’hanno poi visto protagonista. Antonio De Marco (Fonte foto: web)Proseguono le indagini in merito al profilo dell’ormai noto assassino di Lecce, Antonio De Marco, resosi protagonista dell’efferato assassinio di una giovane coppia di fidanzati della città, Eleonora Manta e Daniele De Santis, suoi ex coinquilini. Gli inquirenti, hanno trovato in casa dell’ormai ex studente di scienze infermieristiche un diario, in cui il giovane appuntava probabilmente le cose che gli accadevano. Insieme al diario, alcune pagine, apparentemente di un romanzo, che il giovane aveva iniziato a scrivere. “Vendetta”, il ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020) Dalle ultime indagini risulterebbe che Antonio De Marco avesse iniziato a scrivere un, dalmolto particolare, alla luce dei tragici fatti che l’hanno poi visto protagonista. Antonio De Marco (Fonte foto: web)Proseguono le indagini in merito al profilo dell’ormai noto assassino di, Antonio De Marco, resosi protagonista dell’efferato assassinio di una giovane coppia di fidanzati della città, Eleonora Manta e Daniele De Santis, suoi ex coinquilini. Gli inquirenti, hanno trovato in casa dell’ormai ex studente di scienze infermieristiche un diario, in cui il giovane appuntava probabilmente le cose che gli accadevano. Insieme al diario, alcune pagine, apparentemente di un, che il giovane aveva iniziato a scrivere. “Vendetta”, il ...

Matteo67 : RT @RogerHalsted: Vendetta vera, non finirò in galera (cit.) Continua l'occultamento del movente, guai a dire che si è trattato di un delit… - RogerHalsted : Vendetta vera, non finirò in galera (cit.) Continua l'occultamento del movente, guai a dire che si è trattato di un… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Fidanzati uccisi a Lecce, l'assassino scriveva un romanzo dal titolo 'Vendetta' #DanieleDeSantis - MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, l'assassino scriveva un romanzo dal titolo 'Vendetta' #DanieleDeSantis… - adr1ano82 : L'assassino della coppia di fidanzati di Lecce... Può andar bene? -

