La piccola ha un tumore | ma i medici non le credono | ha rischiato la vita

Leggi su chenews

(Di sabato 24 ottobre 2020) L’assurda vicenda arriva dalla Gran Bretagna, dove ladi sei anni per otto volte è stata portata in ospedale e per otto volte le hanno detto che tutto andava bene. Pensavano ad una scusa, ad un gioco che si fa per ricevere poi in cambio un regalino dai genitori, e invece lastava male per davvero. Ogni volta comunicava ai genitori di avere dolore all’anca, ma una volta in ospedale inon credevano alla versione della, e puntualmente la rispedivano a casa, senza aver trovato nulla di strano in lei. E cosi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto volte. Otto volte in ospedale, lo stesso ospedale, ma la situazione restava la stessa, secondo ila bimba fingeva. I genitori però non si sono arresi, la ...