Italia Sì non va in onda, Marco Liorni: "La Rai spiegherà" - (Di sabato 24 ottobre 2020) Novella Toloni La trasmissione di Marco Liorni si era aperta come ogni sabato con i saluti e la presentazione degli ospiti in studio poi il buio. Il conduttore si è scusato sui social rimpallando la responsabilità alla Rai Marco Liorni stava salutando i telespettatori, gli ospiti erano pronti in studio e gli opinionisti schierati, ma le telecamere si sono spente all'improvviso. La puntata odierna di Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Rai Uno, è salta senza preavviso. Increduli telespettatori e lo stesso conduttore, che su Twitter si è scusato prendendo però le distanze dalla scelta della RAI. Tutto è successo nel giro di pochi minuti. Prima l'apertura del programma, poi la pubblicità e al rientro il ...

