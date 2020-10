GP Teruel qualifiche Moto3: nuova pole per Fernandez (Di sabato 24 ottobre 2020) Raul Fernandez è il re delle qualifiche della Moto3, e lo dimostra anche al GP di Teruel. Fin dal primo giro lanciato, lo spagnolo di casa KTM Ajo si mette in cima alla classifica dei tempi e non la molla più, grazie ad uno stratosferico 1’57″199. Un tempo già di per sé notevole, specie se si pensa che Raul lo ha ottenuto senza sfruttare nessuna scia. Scia che invece permette a Tony Arbolino di artigliare la prima fila. Sfruttando abilmente il “gancio” involontario di Albert Arenas, il lombardo si piazza al secondo posto, a poco più di due decimi da Fernandez. Ottima prova anche per Celestino Vietti, il quale arriva a meno di un decimo da Arbolino, in terza piazza. Ottima qualifica anche per Gabriel Rodrigo, che dalla Q1 arriva ad aprire ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 24 ottobre 2020) Raulè il re delledella, e lo dimostra anche al GP di. Fin dal primo giro lanciato, lo spagnolo di casa KTM Ajo si mette in cima alla classifica dei tempi e non la molla più, grazie ad uno stratosferico 1’57″199. Un tempo già di per sé notevole, specie se si pensa che Raul lo ha ottenuto senza sfruttare nessuna scia. Scia che invece permette a Tony Arbolino di artigliare la prima fila. Sfruttando abilmente il “gancio” involontario di Albert Arenas, il lombardo si piazza al secondo posto, a poco più di due decimi da. Ottima prova anche per Celestino Vietti, il quale arriva a meno di un decimo da Arbolino, in terza piazza. Ottima qualifica anche per Gabriel Rodrigo, che dalla Q1 arriva ad aprire ...

