Francesco Boccia: "Ristoro in tempi brevi per le attività sospese" (Di sabato 24 ottobre 2020) "Sono sospese le attività non strettamente necessarie a questi fini ma che devono essere tassativamente ristorate e in tempi brevi". Lo ha detto a quanto si apprende il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, durante l'incontro con le regioni e enti locali.Nella bozza del dpcm che a breve sarà varato è infatti prevista la chiusura di palestre, piscine, cinema e teatri, nonché la chiusura anticipata di ristoranti e bar. Leggi anche... Coprifuoco di fatto (di P. Salvatori) Stop a piscine e palestre, "raccomandato" non spostarsi dal proprio Comune: la bozza del nuovo dpcm

