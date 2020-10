"Decisioni prese apposta per non fermare il virus". Lockdown, cosa sa Senaldi: ferie sacre, ma gennaio e febbraio... (Di sabato 24 ottobre 2020) Occhio Italia. Le stesse persone che fino a ieri comparivano in televisione tronfie ogni due per tre per dirci che l'Italia può dare lezioni al mondo su come si combatte il Covid, oggi parlano malvolentieri e solo quando non possono astenersi. Ci assicuravano che sarebbe andato tutto bene, ora si augurano che non vada tutto come prima. Il che significa poi che non c'era molto di cui vantarsi. Per mesi il governo ci ha pedagogicamente ammorbato informandoci che avremmo dovuto convivere con il virus e confortandoci sul fatto che ci avrebbe spiegato come fare. Adesso ci prega di stare a casa e uscire solo se indispensabile, invitandoci alla clausura volontaria. Saranno anche saggi consigli, ma è soprattutto l'ammissione di una sconfitta: non siamo arrivati preparati alla seconda ondata e abbiamo poco da insegnare agli altri. Fosse per loro, Conte, Speranza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Occhio Italia. Le stesse persone che fino a ieri comparivano in televisione tronfie ogni due per tre per dirci che l'Italia può dare lezioni al mondo su come si combatte il Covid, oggi parlano malvolentieri e solo quando non possono astenersi. Ci assicuravano che sarebbe andato tutto bene, ora si augurano che non vada tutto come prima. Il che significa poi che non c'era molto di cui vantarsi. Per mesi il governo ci ha pedagogicamente ammorbato informandoci che avremmo dovuto convivere con ile confortandoci sul fatto che ci avrebbe spiegato come fare. Adesso ci prega di stare a casa e uscire solo se indispensabile, invitandoci alla clausura volontaria. Saranno anche saggi consigli, ma è soprattutto l'ammissione di una sconfitta: non siamo arrivati preparati alla seconda ondata e abbiamo poco da insegnare agli altri. Fosse per loro, Conte, Speranza e ...

