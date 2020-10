De Luca rompe il silenzio e rincara la dose: le sue dure parole (Di sabato 24 ottobre 2020) NAPOLI - "Ieri sera si è assistito a Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla ha da spartire con le categorie sociali, economiche e con i cittadini di Napoli, che hanno dato in questi mesi una prova straordinaria di autodisciplina e di responsabilità.. e che tuteleremo fino in fondo sul piano sanitario e su quello sociale. Ieri si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c'erano violenze e vandalismo. (Continua..) Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l'immagine della città". Lo scrive il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 ottobre 2020) NAPOLI - "Ieri sera si è assistito a Napoli a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla ha da spartire con le categorie sociali, economiche e con i cittadini di Napoli, che hanno dato in questi mesi una prova straordinaria di autodisciplina e di responsabilità.. e che tuteleremo fino in fondo sul piano sanitario e su quello sociale. Ieri si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c'erano violenze e vandalismo. (Continua..) Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato l'immagine della città". Lo scrive il presidente della Regione Campania, Vincenzo De. "Continueremo a seguire la nostra linea di rigore, senza cambiare di una virgola, come è nostro dovere ...

