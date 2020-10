Covid, record di casi negli Stati Uniti in 24ore: 80mila (Di sabato 24 ottobre 2020) Gli Stati Uniti registrano il loro nuovo record giornaliero di contagi da Covid-19 con 80mila nuovi casi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. L’ultimo conteggio è delle scorse ore, con almeno 80.005 nuove infezioni in 24 ore stando ai numeri forniti dalla Johns Hopkins University, riferisce la Cnn. Il record precedente era stato di 77.362 nuovi casi registrati in un giorno, lo scorso 16 luglio. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Gliregistrano il loro nuovogiornaliero di contagi da-19 connuovi, il numero più alto dall’inizio della pandemia. L’ultimo conteggio è delle scorse ore, con almeno 80.005 nuove infezioni in 24 ore stando ai numeri forniti dalla Johns Hopkins University, riferisce la Cnn. Ilprecedente era stato di 77.362 nuoviregistrati in un giorno, lo scorso 16 luglio.

PARIGI (24 ottobre 2020) - Sale a oltre 1 milione 139.406 il numero delle persone decedute nel mondo a causa della pandemia da coronavirus ... più colpito con oltre 223.000 decessi. Ed è nuovo record ...

Coronavirus: in Germania oltre 10mila vittime, negli Usa record di casi

Gli Stati Uniti, invece, registrano il loro nuovo record giornaliero di contagi da Covid-19 con 80mila nuovi casi, il numero più alto da quando è cominciata l'epidemia.

PARIGI (24 ottobre 2020) - Sale a oltre 1 milione 139.406 il numero delle persone decedute nel mondo a causa della pandemia da coronavirus ... più colpito con oltre 223.000 decessi. Ed è nuovo record ...