Coprifuoco di fatto (Di sabato 24 ottobre 2020) Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie dovranno chiudere alle 18del pomeriggio (l’asporto sarà consentito fino alla mezzanotte) e fino alle 5 del mattino, mentre le saracinesche dovranno rimanere abbassate. Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, casinò, degli spettacoli teatrali, dei concerti e dei cinema anche all’aperto, delle palestre, delle piscine, dei centri termali, culturali, sociali e ricreativi. Vietate le feste in luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle legate a cerimonie religiose e civili, oltre alle saghe e alle fiere. E’ quanto prevede la bozza del dpcm che il governo sta preparando - e di cui Huffpost ha preso visione - e che sta discutendo in queste ore con le Regioni e con il Comitato tecnico-scientifico, e che dovrebbe essere presentata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 ottobre 2020) Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie dovranno chiudere alle 18del pomeriggio (l’asporto sarà consentito fino alla mezzanotte) e fino alle 5 del mattino, mentre le saracinesche dovranno rimanere abbassate. Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, casinò, degli spettacoli teatrali, dei concerti e dei cinema anche all’aperto, delle palestre, delle piscine, dei centri termali, culturali, sociali e ricreativi. Vietate le feste in luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle legate a cerimonie religiose e civili, oltre alle saghe e alle fiere. E’ quanto prevede la bozza del dpcm che il governo sta preparando - e di cui Huffpost ha preso visione - e che sta discutendo in queste ore con le Regioni e con il Comitato tecnico-scientifico, e che dovrebbe essere presentata da Giuseppe Conte in una conferenza stampa ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco fatto Coronavirus, coprifuoco anche in Sicilia e nuove restrizioni in Toscana: tutte le misure regione per regione Il Fatto Quotidiano Coronavirus, scontri a Napoli nella prima notte di coprifuoco

per protestare contro il coprifuoco come da ordinanza del governatore De Luca e la prospettiva del lockdown. Una manifestazione pacifica, organizzata da un gruppo di commercianti, è diventata violenta ...

Coronavirus, diffusa la bozza del nuovo Dpcm: non soltanto coprifuoco alle 18, ma altre clamorose novità

Fatto sta che, stando a quanto si apprende da ‘Il Messaggero’, sembrerebbe che sia stata diffusa la bozza di questo nuovo Dpcm che oltre a contenere il coprifuoco alle ore 18:00, contiene altre misure ...

