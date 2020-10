Conte: ci attendono settimane complesse, proteggere la salute per proteggere l'economia (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima la salute, poi l'economia. Il premier Giuseppe Conte è chiaro nel suo messaggio all'assemblea della Cna. Perché «le prossime settimane si preannunciano molto... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020) Prima la, poi l'. Il premier Giuseppeè chiaro nel suo messaggio all'assemblea della Cna. Perché «le prossimesi preannunciano molto...

AnnalisaChirico : Whirlpool chiude a Napoli e il min. Patuanelli ne ‘prende atto’. Mesi di trattative inutili,esattamente come su cen… - AnnalisaChirico : Il solito Conte-style: attese ansiogene, suspense, pathos...e alla fine l’11imo Dpcm partorisce il topolino. Il gov… - Vinc_Mag : RT @AnnalisaChirico: Whirlpool chiude a Napoli e il min. Patuanelli ne ‘prende atto’. Mesi di trattative inutili,esattamente come su cento… - marcoperego9001 : RT @AnnalisaChirico: Whirlpool chiude a Napoli e il min. Patuanelli ne ‘prende atto’. Mesi di trattative inutili,esattamente come su cento… - Giulia07738572 : RT @CimmeroIl: Intanto pare non sia possibile prenotare treni dal 12 dicembre in poi. Né Frecce né Italo. Già organizzati per il #Lockdown2… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte attendono Conte: ci attendono settimane complesse, proteggere la salute per proteggere l'economia Il Messaggero Avvenire 20 minuti fa

Al lavoro per un nuovo Dpcm. Il presidente del Consiglio in questa seconda parte dell’emergenza ha guidato l’ala cauta e prudente del governo, restia a inasprire troppo le regole anti-virus per non da ...

OCCHI SULL’AVVERSARIO – Un nuovo allenatore e tanti rinforzi dal mercato: è finalmente un Genoa diverso?

Non c’è tempo per rifiatare per l’Inter di Antonio Conte, che dopo il pareggio acciuffato in extremis nel debutto in Champions contro il Borussia Moenchengladbach dovrà subito tornare in campo per tor ...

Al lavoro per un nuovo Dpcm. Il presidente del Consiglio in questa seconda parte dell’emergenza ha guidato l’ala cauta e prudente del governo, restia a inasprire troppo le regole anti-virus per non da ...Non c’è tempo per rifiatare per l’Inter di Antonio Conte, che dopo il pareggio acciuffato in extremis nel debutto in Champions contro il Borussia Moenchengladbach dovrà subito tornare in campo per tor ...