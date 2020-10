Calcio: Lega Pro, partite di Serie C in chiaro (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 24 OTT - Da oggi la Serie C va in chiaro. Le partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Questa la richiesta che ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 24 OTT - Da oggi laC va in. Lesaranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Questa la richiesta che ...

Il Coronavirus continua inevitabilmente a creare disagi anche nel mondo del calcio, ed allora, oltre al protocollo anti-contagi in atto in Serie A, la Lega Calcio starebbe pensando ad altri ...

presidente Lega Pro. "Lo dobbiamo ai tifosi che amano il calcio della Serie C, agli sponsor ai quali dobbiamo assicurare adeguata visibilità, ai presidenti dei club per lenire le enormi difficoltà ...

presidente Lega Pro. "Lo dobbiamo ai tifosi che amano il calcio della Serie C, agli sponsor ai quali dobbiamo assicurare adeguata visibilità, ai presidenti dei club per lenire le enormi difficoltà ..."