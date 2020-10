Borat 2, Sacha Baron Cohen risponde a Rudy Giuliani: "È chiaro quello che faceva" (Di sabato 24 ottobre 2020) Non si È fatta attendere la risposta di Sacha Baron Cohen alle dichiarazioni di Rudy Giuliani riguardo la scena del film Borat 2 che lo vede protagonista. La star di Borat 2 Sacha Baron Cohen ha commentato le dichiarazioni di Rudy Giuliani, avvocato e consigliere di Donald Trump, riguardo la scena compromettente che lo vede inconsapevolmente coinvolto nel film. "Direi che se l'avvocato del presidente considera quello che ha fatto un comportamento appropriato, allora solo il cielo sa cosa può aver fatto con altre giornaliste nelle camere d'albergo", ha detto l'attore a Good Morning America, aggiungendo: "È successo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) Non si; fatta attendere la risposta dialle dichiarazioni diriguardo la scena del film2 che lo vede protagonista. La star diha commentato le dichiarazioni di, avvocato e consigliere di Donald Trump, riguardo la scena compromettente che lo vede inconsapevolmente coinvolto nel film. "Direi che se l'avvocato del presidente considerache ha fatto un comportamento appropriato, allora solo il cielo sa cosa può aver fatto con altre giornaliste nelle camere d'albergo", ha detto l'attore a Good Morning America, aggiungendo: "; successo ...

