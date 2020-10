Basket, Serie A1 2020/2021: risultati e classifica (Di sabato 24 ottobre 2020) I risultati e la classifica del campionato di Serie A1 2020/2021. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito la classifica e tutti i risultati. classifica AX Armani Exchange Milano 8 Banco di Sardegna Sassari 6 Umana Reyer Venezia 6 Happy Casa Brindisi 6 Unahotels Reggio Emilia 6 Segafredo Virtus Bologna 6 Allianz Trieste 4 Vanoli Cremona ... Leggi su sportface (Di sabato 24 ottobre 2020) Ie ladel campionato diA1. Il massimo campionato torna alla formula a sedici squadre dopo la stagione anomala appena passata. Come di consueto trenta partite di regular season, al termine delle quali le prime otto approderanno ai playoff scudetto. Alla vigilia del campionato l’Olimpia Milano parte davanti a tutte, a seguire Virtus Bologna, Reyer Venezia e Dinamo Sassari. Sportface seguirà ogni incontro e ogni istante del campionato. Di seguito lae tutti iAX Armani Exchange Milano 8 Banco di Sardegna Sassari 6 Umana Reyer Venezia 6 Happy Casa Brindisi 6 Unahotels Reggio Emilia 6 Segafredo Virtus Bologna 6 Allianz Trieste 4 Vanoli Cremona ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket Serie A, quinta giornata. Orari e dove vederla QUOTIDIANO.NET Supercoppa Basket Serie B - Viola Reggio Calabria beffata nel finale: Taranto esulta con i liberi di Stanic

Viola Reggio Calabria sconfitta nel finale di partita contro Taranto: match equilibrato, deciso nel finale dai tiri liberi trasformati da Stanic nell'ultimo possesso. Primo tempo chiuso 33-30 in ...

Nuovo Dpcm, lo sport dilettantistico si ferma fino al 24 novembre

L’illusione di poter proseguire è durata una settimana. Lo sport, com’era nelle previsioni, è colpito dalla nuova stretta del Governo, legata all’emergenza sanitaria dovuta ai contagi da Covid-19. Il ...

