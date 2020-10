Uomini e Donne news, Serena Enardu ha querelato Tommaso Zorzi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si è tornato a parlare di Serena Enardu. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. mentre erano in giardino a spettegolare, hanno infatti ricordato l’esperienza dell’ex tronista di Uomini e Donne e hanno criticato ferocemente il fatto che sia entrata “rubando” la scena a Pago, che da quel momento in poi è stato nominato a catena e, mal sopportato anche dal pubblico che prima lo adorava, è uscito alla prima nomination. Ovviamente Serena non ha gradito affatto queste parole e si è sfogata sia su Instagram che a “Casa Chi”, programma legato al popolare settimanale di Alfonso Signorini nel quale la protagonista di Temptation Island e di Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si è tornato a parlare die Francesco Oppini. mentre erano in giardino a spettegolare, hanno infatti ricordato l’esperienza dell’ex tronista die hanno criticato ferocemente il fatto che sia entrata “rubando” la scena a Pago, che da quel momento in poi è stato nominato a catena e, mal sopportato anche dal pubblico che prima lo adorava, è uscito alla prima nomination. Ovviamentenon ha gradito affatto queste parole e si è sfogata sia su Instagram che a “Casa Chi”, programma legato al popolare settimanale di Alfonso Signorini nel quale la protagonista di Temptation Island e die ...

