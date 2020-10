Ufficiale l’ordinanza | sarà in vigore nei week-end e nei giorni prefestivi e festivi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella, visto il progressivo incremento dei contagi da COVID-19 tra i residenti nel comune di Benevento al fine di scongiurare il rischio di propagazione del contagio, questa mattina ha firmato l’ordinanza n. 44 (prot. 103335 del 23/10/2020) che impone: la chiusura al pubblico, fino al 13/11/2020, in tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, nonché nei, dalle ore 21 alle ore 23 delle sotto indicate strade e piazze cittadine, fatta salva la possibilità di accesso, e di deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private: zona movida: via Mario la Vipera, via C. De Juliis, piazza Arechi II, via Cardinal di Rende, largo Verdi, piazza Piano di Corte, vico III ...