SBROGLIATE ' STA MATASSA su CARICO A CHIACCHIERE

Ultime Notizie dalla rete : SBROGLIATE STA

Famiglia Cristiana

Questi cugini francesi, non li ho mai sopportati, li ho proprio qui sul piloro e ogni occasione è buona per criticare e mettere su ...La presidenza tedesca si prende il tempo di esaminare la nuova proposta del Parlamento europeo, per la prima volta non è muro contro muro, ma l'intesa è ancora lontana. Filtra ancora molto pessimismo.