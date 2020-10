Milan, casi nel settore giovanile: sospese le attività del vivaio (Di venerdì 23 ottobre 2020) In seguito ad alcuni casi di coronavirus, il Milan ha deciso di interrompere le attività del settore giovanile fino al 2 novembre. I rossoneri l’hanno comunicato con la seguente nota apparsa sul proprio sito ufficiale. AC Milan comunica che, in seguito ad alcune positività al Covid-19 e informata ATS Milano, è stato deciso di sospendere tutte le attività delle squadre del settore giovanile sino a lunedì 2 novembre compreso. L'articolo Milan, casi nel settore giovanile: sospese le attività del vivaio ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 ottobre 2020) In seguito ad alcunidi coronavirus, ilha deciso di interrompere le attività delfino al 2 novembre. I rossoneri l’hanno comunicato con la seguente nota apparsa sul proprio sito ufficiale. ACcomunica che, in seguito ad alcune positività al Covid-19 e informata ATSo, è stato deciso di sospendere tutte le attività delle squadre delsino a lunedì 2 novembre compreso. L'articolonelle attività delilNapolista.

napolista : Milan, casi nel settore giovanile: sospese le attività del vivaio I rossoneri hanno deciso di interrompere i lavor… - SteScarcia : RT @C19official: - pandemia che li fa giocare a porte chiuse così i loro giocatori senzapalle non sentono pressioni - il loro miglior gioca… - il_beneffattore : RT @C19official: - pandemia che li fa giocare a porte chiuse così i loro giocatori senzapalle non sentono pressioni - il loro miglior gioca… - raffaelecaru : RT @C19official: - pandemia che li fa giocare a porte chiuse così i loro giocatori senzapalle non sentono pressioni - il loro miglior gioca… - Andrea1975_ : RT @C19official: - pandemia che li fa giocare a porte chiuse così i loro giocatori senzapalle non sentono pressioni - il loro miglior gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan casi Bollettino coronavirus: in Lombardia 4.125 nuovi positivi, oltre 2mila in provincia di Milano MilanoToday.it Milan, sospese le attività del settore giovanile causa Covid

In seguito ad alcuni casi di coronavirus, il Milan ha deciso di interrompere le attività del settore giovanile fino al 2 novembre. I rossoneri l’hanno comunicato con la seguente nota apparsa sul ...

Campionato Primavera 1: le date di Milan-Torino e Milan-Sassuolo

Lega Serie A annuncia sul proprio sito ufficiale le date in cui verranno recuperate le gare della quarta e quinta giornata precedentemente rinviate del campionato Primavera 1. Il Milan affronterà in c ...

In seguito ad alcuni casi di coronavirus, il Milan ha deciso di interrompere le attività del settore giovanile fino al 2 novembre. I rossoneri l’hanno comunicato con la seguente nota apparsa sul ...Lega Serie A annuncia sul proprio sito ufficiale le date in cui verranno recuperate le gare della quarta e quinta giornata precedentemente rinviate del campionato Primavera 1. Il Milan affronterà in c ...