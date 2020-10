Malattie rare, 80% emofilici con problemi articolari ma 55% non fa controllo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - I disturbi articolari, di varia intensità, riguardano la maggioranza delle persone emofiliche. Solo il 20% non se ne lamenta. Eppure il 55% non ha mai fatto una ecografia, il controllo più indicato per questo problema. Sono i dati di un'indagine dell'Associazione regionale emofilici della Campania (Arce), commentati da Dario Di Minno del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali università di Napoli Federico II nel corso dell'incontro on line organizzato per la seconda tappa del tour 'Articoliamo' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha l'emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più frequenti l'artropatia. "I dati mostrano - ha spiegato Di Minno - che c'è un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - I disturbi, di varia intensità, riguardano la maggioranza delle persone emofiliche. Solo il 20% non se ne lamenta. Eppure il 55% non ha mai fatto una ecografia, ilpiù indicato per questo problema. Sono i dati di un'indagine dell'Associazione regionaledella Campania (Arce), commentati da Dario Di Minno del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali università di Napoli Federico II nel corso dell'incontro on line organizzato per la seconda tappa del tour 'Articoliamo' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha l'emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più frequenti l'artropatia. "I dati mostrano - ha spiegato Di Minno - che c'è un ...

Roma, 23 ott. (Adnkronos Salute) - I disturbi articolari, di varia intensità, riguardano la maggioranza delle persone emofiliche. Solo il 20% non se ne lamenta. Eppure il 55% non ha mai fatto una ...

Malattia di Charcot-Marie-Tooth: il dr. Francesco Ferraro fa il punto sulla patologia nel mese dedicato alla ricerca e alla sensibilizzazione Il dr. Francesco Ferraro sarà ambasciatore della quarta ...