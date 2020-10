LIVE Sinner-Simon 4-1 | ATP Colonia II 2020 in DIRETTA | nuovo break dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto in rete diin uscita dal servizio. 15-0 Prima vincente di. 4-1, impatta male la rispostae in meno di due minuti Jannik conferma il proprio vantaggio. 40-0 Ottimo dritto per aprirsi il campo e poi smash vincente per! 30-0 Gran prima e dritto dal centro dichenon rimanda dall’altra parte. 15-0 Prende campo con il rovescioe va a prendersi il punto. 3-1manda in zone lontane del campocon il dritto, il recupero con l’omologo colpo del francese è in rete e c’è il secondo ...