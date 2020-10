L'appello di 100 scienziati a Conte e Mattarella: "Misure più drastiche" (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - In un appello indirizzato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oltre cento scienziati e docenti universitari chiedono di "assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni" per fermare la diffusione dei contagi da Covid che, avvertono, nelle prossime settimane potrebbero "produrre alcune centinaia di decessi al giorno". Nell'appello, firmato tra gli altri dal rettore della Scuola normale superiore di Pisa, Luigi Ambrosio, dal presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, dal pro rettore dell'Istituto del Gran Sasso, Piero Marcati, gli accademici esprimono la "più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia" e ricordano le stime del presidente dell'Accademia ... Leggi su agi (Di venerdì 23 ottobre 2020) AGI - In unindirizzato al presidente della Repubblica, Sergio, e al presidente del Consiglio, Giuseppe, oltre centoe docenti universitari chiedono di "assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni" per fermare la diffusione dei contagi da Covid che, avvertono, nelle prossime settimane potrebbero "produrre alcune centinaia di decessi al giorno". Nell', firmato tra gli altri dal rettore della Scuola normale superiore di Pisa, Luigi Ambrosio, dal presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, dal pro rettore dell'Istituto del Gran Sasso, Piero Marcati, gli accademici esprimono la "; viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia" e ricordano le stime del presidente dell'Accademia ...

