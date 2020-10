La Vita in Diretta, la conduzione in solitaria di Alberto Matano? In molti pensavano a un flop ma i dati dicono altro (Di venerdì 23 ottobre 2020) I fucili erano carichi e puntati, in senso metaforico ça va sans dire, in direzione via Teulada: obiettivo La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano. Tutti a scommettere sul flop dello storico contenitore dopo la discussa uscita di scena di Lorella Cuccarini. Le polemiche hanno accompagnato la fine della scorsa stagione e anche nei giorni scorsi, complice l’ospitata della showgirl a Verissimo, sono tornate al centro della scena. Sull’opportunità di ricollocare la brava conduttrice in un altro programma, dei dubbi sulla gestione della comunicazione, i motivi dell’uscita (legati probabilmente ai motivi del suo arrivo) abbiamo scritto tanto, anche da queste parti. La notizia, non che può essere tale, è il riscatto dell’ex volto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) I fucili erano carichi e puntati, in senso metaforico ça va sans dire, in direzione via Teulada: obiettivo Laincondotta da. Tutti a scommettere suldello storico contenitore dopo la discussa uscita di scena di Lorella Cuccarini. Le polemiche hanno accompagnato la fine della scorsa stagione e anche nei giorni scorsi, complice l’ospitata della showgirl a Verissimo, sono tornate al centro della scena. Sull’opportunità di ricollocare la brava conduttrice in unprogramma, dei dubbi sulla gestione della comunicazione, i motivi dell’uscita (legati probabilmente ai motivi del suo arrivo) abbiamo scritto tanto, anche da queste parti. La notizia, non che può essere tale, è il riscatto dell’ex volto del ...

namunoom : odio profondo per il tipo del times che ha pensato l'analisi del dibattito, mi ricordano i collegamenti della vita… - infoitcultura : Ballando, Milly Carlucci a La vita in diretta: 'Dispiaciuta da morire' | LaNostraTv - RadioRadioWeb : ‘Mi chiamo Francesco Totti’. Il film sulla vita e sulla carriera della bandiera giallorossa per eccellenza. Il calc… - amigdala_902010 : @Roberta_DG1 Purtroppo esistono queste donne che cercano di rovinare la vita di altre donne solo perché invidiose d… - __alessia98 : Bene io domani volevo studiare ed invece mi ritroverò attaccata alla diretta per vedere il momento in cui Tommaso a… -