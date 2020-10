Ipotesi lockdown (o coprifuoco) in Italia, si decide tra una settimana (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si esclude l’Ipotesi di un mini lockdown per alleggerire la pressione sul sistema sanitario. La decisione tra dieci giorni. Una settimana o dieci giorni al massimo per decidere se procedere con un nuovo lockdown in Italia, con un coprifuoco a livello nazionale o con altre misure meno stringenti. Il tutto dipenderà ovviamente dall’andamento della curva epidemiologica in Italia. Che ad oggi preoccupa (e non poco) gli esperti. Coronavirus in Italia, occhi su decessi e ricoveri in terapia intensiva: due settimane di lockdown? Nella giornata di venerdì (e nei prossimi giorni) il Governo e le Regioni torneranno a confrontarsi per fare il punto della situazione e concordare una strategia ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non si esclude l’di un miniper alleggerire la pressione sul sistema sanitario. La decisione tra dieci giorni. Unao dieci giorni al massimo perre se procedere con un nuovoin, con una livello nazionale o con altre misure meno stringenti. Il tutto dipenderà ovviamente dall’andamento della curva epidemiologica in. Che ad oggi preoccupa (e non poco) gli esperti. Coronavirus in, occhi su decessi e ricoveri in terapia intensiva: due settimane di? Nella giornata di venerdì (e nei prossimi giorni) il Governo e le Regioni torneranno a confrontarsi per fare il punto della situazione e concordare una strategia ...

