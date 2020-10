iPhone 12 a rate con WindTre | pagamento con carta di credito o SDD

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 23 ottobre 2020)12 aconè disponibile nei tagli da 64, 128 e 256 GB con un costo mensile per lo smartphone a cui va aggiunto quello della tariffa da abbinare. È possibile acquistare aanche12 Pro, in questo caso con archiviazione base da 128 fino a 512 GB.Con12 e12 Pro sono disponibili a partire da anticipo zero con finanziamento e da 18,99 euro al mese in più rispetto all’offerta scelta.Ad esempio, i clienti che attivano la soluzione ‘Unlimited’ hanno la possibilità di abbinare12 64GB con un importo aggiuntivo pari a 18,99 euro al mese, ad anticipo zero con finanziamento.Galaxy S20 FE acona ...