In ritardo MIUI 12 per alcuni Xiaomi: trapelano le motivazioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ci sono novità importanti da prendere in esame oggi 23 ottobre per alcuni Xiaomi che, a quanto pare, stanno accumulando un ritardo imprevisto a proposito del rilascio dell'aggiornamento con MIUI 12. Alcune informazioni più incoraggianti sul tema, a dirla tutta, le ho portate alla vostra attenzione pochi giorni fa, come potrete notare dal nostro articolo. alcuni imprevisti in queste circostanze sono sempre dietro l'angolo ed oggi tocca analizzarli per comprendere al 100% lo stato dei lavori da parte del produttore asiatico. Le ultime sul ritardo di MIUI 12 per alcuni smartphone Xiaomi Come riporta Piunika Web, ci sono infatti alcune situazioni ingarbugliate da risolvere nel più breve tempo possibile ...

Dopo 6 mesi che lo uso (con la MIUI 11.0.6 Global) direi che i VERI difetti sono:

1) Root stupido - bisogna registrarsi con account Xiaomi e aspettare PARECCHIO che diano il permesso di fare il root con l'app apposita. Problema comunque COMUNE su molti Xiaomi 2) Hotspot PESSIMO: di ...

