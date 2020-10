“In Lombardia è possibile il lockdown se l’impennata dovesse continuare” (Di venerdì 23 ottobre 2020) ‘Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagio dovesse rallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l’impennata dovesse continuare può darsi che si preda un provvedimento diverso”. Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha risposto a Sky Tg24 che gli ha chiesto se un lockdown sia evitabile non escludendo la possibilità. – Fontana spiega che ”quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi”. Per il momento l’impegno della Regione è quello di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) ‘Se con i provvedimenti che stiamo assumendo e che abbiamo assunto in questi giorni il contagiorallentare, non necessariamente fermarsi, ma rallentare, si potrebbe probabilmente evitare. Se l’impennatacontinuare può darsi che si preda un provvedimento diverso”. Il governatore della, Attilio Fontana, ha risposto a Sky Tg24 che gli ha chiesto se unsia evitabile non escludendo la possibilità. – Fontana spiega che ”quello che abbiamo fatto va nella direzione di evitare i contagi. Chiaro che bisogna controllare, monitorare giorno dopo giorno e decidere se sia il caso di andare avanti con questi provvedimenti o se debbano essere assunti provvedimenti più gravi”. Per il momento l’impegno della Regione è quello di ...

