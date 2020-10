Imprenditori in piazza a Napoli contro il coprifuoco: Invece di aiutarci ci stanno buttando in mezzo alla strada (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una manifestazione di protesta contro il “coprifuoco” disposto dall’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è tenuta ieri sera a Napoli tra via Santa Lucia, nei pressi della sede della Regione, e il lungomare di via Caracciolo. Diverse centinaia di persone, tra le quali molti piccoli Imprenditori, ristoratori e albergatori, hanno espresso la loro contrarietà verso le restrizioni anti Covid. Nel corso della manifestazione diversi Imprenditori sono intervenuti raccontando la propria situazione economica fortemente danneggiata dalla crisi legata al coronavirus: “Non accettiamo le scelte scellerate di un governo locale che fa pagare la crisi ai cittadini mentre dovrebbero proteggerci, e Invece ci ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 ottobre 2020) Una manifestazione di protestail “” disposto dall’ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è tenuta ieri sera atra via Santa Lucia, nei pressi della sede della Regione, e il lungomare di via Caracciolo. Diverse centinaia di persone, tra le quali molti piccoli, ristoratori e albergatori, hanno espresso la loro contrarietà verso le restrizioni anti Covid. Nel corso della manifestazione diversisono intervenuti raccontando la propria situazione economica fortemente danneggiata dcrisi legata al coronavirus: “Non accettiamo le scelte scellerate di un governo locale che fa pagare la crisi ai cittadini mentre dovrebbero proteggerci, eci ...

