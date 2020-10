Grave incidente sul GRA | appena ripristinata la circolazione | permangono lunghissime code

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020)lasul Grande Raccordo Anulare di Roma, precedentemente interrotta in entrambe le direzioni all’altezza dell’uscita “Appia” a causa di unsul GRA, ferito un motociclista L’, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto una moto e causato il ferimento di una persona. Si tratta del centauro, che &e; rimasto ferito e trasportato in elimbulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale S. Camillo di Roma. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, la Polizia Stradale e il personale del 118 per gli accertamenti della dinamica. Il tratto di strada &e; stato riaperto al traffico pochi minuti fa, intorno alle 14.50. ...