GP Teruel FP2 Moto2: Lowes primo con caduta e bandiere rosse (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sam Lowes è il protagonista della FP2 del GP di Teruel della classe Moto2, in tutti i sensi. L'inglese di Marc VDS stampa il miglior tempo di tutta la giornata, primeggia nella combinata ed arriva ad un passo dal record della pista, che ha fatto segnare lui stesso settimana scorsa. Ma è anche autore di una caduta al cavatappino, che obbliga la direzione gara ad esporre la seconda bandiera rossa. Tutto in un'unica sessione! Jorge Navarro è il primo inseguitore, a poco meno di sei centesimi da Lowes. Seguono, nello spazio di meno di tre decimi, Hector Garzo, Fabio Di Giannantonio ed il sempre veloce Joe Roberts. Risale Jorge Martin, che dal 19esimo crono della FP1 passa al sesto posto nella sessione pomeridiana, guadagnandosi l'accesso ...

