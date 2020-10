Gianni Alemanno, Mondo di Mezzo: confermata in appello la condanna a 6 anni (Di venerdì 23 ottobre 2020) confermata in appello la condanna a sei anni di carcere per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno coinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta sul Mondo di Mezzo. L’accusa per Alemanno è di corruzione e finanziamento illecito. Il procuratore generale Pietro Catalani aveva sollecitato una riduzione di condanna a 3 anni e sei chiedendo di riconoscere solo il reato di corruzione. Secondo l’accusa l’ex sindaco, che era presente in aula, ha “piegato la sua funzione” agli interessi di Salvatore Buzzi, l’ex ‘ras’ delle cooperative, e dell’ex Nar Massimo Carminati, in cambio di quasi 300mila euro. Denaro che sarebbe stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020)inlaa seidi carcere per l’ex sindaco di Romacoinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta suldi. L’accusa perè di corruzione e finanziamento illecito. Il procuratore generale Pietro Catalani aveva sollecitato una riduzione dia 3e sei chiedendo di riconoscere solo il reato di corruzione. Secondo l’accusa l’ex sindaco, che era presente in aula, ha “piegato la sua funzione” agli interessi di Salvatore Buzzi, l’ex ‘ras’ delle cooperative, e dell’ex Nar Massimo Carminati, in cambio di quasi 300mila euro. Denaro che sarebbe stato ...

fanpage : Ultim'ora #MafiaCapitale, confermata la condanna all'ex sindaco Gianni Alemanno - _mary1503_ : RT @fanpage: Ultim'ora #MafiaCapitale, confermata la condanna all'ex sindaco Gianni Alemanno - soleterramare : RT @serebellardinel: L'hanno governata questi #Roma e attaccano #Raggi per tornare a governarla!!!#MafiaCapitale, confermata condanna per #… - CiceroM5S : RT @fanpage: Ultim'ora #MafiaCapitale, confermata la condanna all'ex sindaco Gianni Alemanno - MarcoCapoccetti : RT @valeriorenzi: Mafia Capitale, confermata condanna a 6 anni per corruzione per l'ex sindaco Gianni Alemanno -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Alemanno Mafia Capitale, confermata condanna a 6 anni per corruzione per l’ex sindaco Gianni Alemanno Fanpage.it Corruzione, 6 anni all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno

L’ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di reclusione in uno dei filoni dell`inchiesta “Mondo di mezzo-Mafia Capitale”. La sentenza è stata emessa dai giudici della ...

Mondo di mezzo, Alemanno, confermata in appello la condanna a 6 anni per l'ex sindaco di Roma

Mondo di mezzo, confermata in appello la condanna a sei anni di reclusione per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. L'accusa per Alemanno ...

L’ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, è stato condannato a 6 anni di reclusione in uno dei filoni dell`inchiesta “Mondo di mezzo-Mafia Capitale”. La sentenza è stata emessa dai giudici della ...Mondo di mezzo, confermata in appello la condanna a sei anni di reclusione per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno coinvolto in uno dei filoni dell'inchiesta sul Mondo di mezzo. L'accusa per Alemanno ...