Giallo sul libro di Roberto Speranza | esce o non esce?

Il ministro della Salute Roberto Speranza, lo scorso 20 settembre, aveva annunciato tramite un post su Facebook di star "raccogliendo in un testo le mie idee e le mie esperienze di questi mesi, anche alla luce della lezione del Covid". Il titolo scelto per il libro era "Perché guariremo - Dai giorni più duri a una nuova idea di salute", edito da Feltrinelli. Da quel momento, del libro del ministro non si è saputo più nulla e ora la domanda che in molti si pongono è: che fine ha fatto? La data di uscita sarebbe dovuta essere ieri, 22 ottobre, ma la casa editrice ha fatto sapere che "la messa in vendita subirà un ritardo" e invita "i librai a non rendere il libro ma a tenerlo nei propri magazzini, fino a quando..."

Il ministro della Salute ne aveva annunciato un mese fa la pubblicazione, prevista per ieri. Poi, la casa editrice ha comunicato il rinvio. In molti ritengono che il titolo ("Perché guariremo") sia st ...

