GfVip, 'Patrizia De Blanck è da squalifica': il gesto contro Tommaso Zorzi fa sbottare i fan (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si è resa autrice di un gesto violento contro Tommaso Zorzi . La contessa, durante un litigio, ha lanciato una bottiglia contro l'influencer milanese con un ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Al Grande Fratello Vip,Desi; resa autrice di unviolento. La contessa, durante un litigio, ha lanciato una bottiglial'influencer milanese con un ...

btsmyloveeee : RT @testa_uragano: Patrizia De Blanck: - Usa la parola Fr0c1o?? - Chiama Dayane 'Selvaggia del Brasile'?? - 'Francesco, tu non sei come lu… - Blanchette_86 : RT @testa_uragano: Patrizia De Blanck: - Usa la parola Fr0c1o?? - Chiama Dayane 'Selvaggia del Brasile'?? - 'Francesco, tu non sei come lu… - PantaniPietro : RT @testa_uragano: Patrizia De Blanck: - Usa la parola Fr0c1o?? - Chiama Dayane 'Selvaggia del Brasile'?? - 'Francesco, tu non sei come lu… - 1D_sara : RT @testa_uragano: Patrizia De Blanck: - Usa la parola Fr0c1o?? - Chiama Dayane 'Selvaggia del Brasile'?? - 'Francesco, tu non sei come lu… - CabrelliMattia : RT @testa_uragano: Patrizia De Blanck: - Usa la parola Fr0c1o?? - Chiama Dayane 'Selvaggia del Brasile'?? - 'Francesco, tu non sei come lu… -