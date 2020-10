GFVip, Elisabetta Gregoraci scrive una lettera a Pierpaolo Pretelli: “Ti penserò sempre” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono ore cruciali per Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello Vip in nomination. Questa sera, infatti, potrebbe essere l’ultima, o meglio, potrebbe tornare in nomination lunedì ed essere eliminata per davvero. L’ultimo regolamento del reality, di fatti, prevede che l'”eliminato” di venerdì non sia affatto eliminato ma in nomination definitiva lunedì. In ogni caso, la … L'articolo GFVip, Elisabetta Gregoraci scrive una lettera a Pierpaolo Pretelli: “Ti penserò sempre” Leggi su dailynews24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sono ore cruciali per, concorrente del Grande Fratello Vip in nomination. Questa sera, infatti, potrebbe essere l’ultima, o meglio, potrebbe tornare in nomination lunedì ed essere eliminata per davvero. L’ultimo regolamento del reality, di fatti, prevede che l'”eliminato” di venerdì non sia affatto eliminato ma in nomination definitiva lunedì. In ogni caso, la … L'articolouna: “Ti penserò sempre”

GrandeFratello : In Casa le tensioni non finiscono mai! Come andrà a finire tra Elisabetta, Dayane e Stefania? Lo scopriremo oggi,… - GrandeFratello : Dopo quanto accaduto lunedì nel corso della puntata, Elisabetta e Pierpaolo si sono confrontati animatamente e semb… - trash_italiano : Elisabetta, insegna agli angeli a provare a fregarci senza riuscirci. #GFVIP - Ale_rosato_98 : RT @RamaTrash8: Puntata di questa sera: Si parlerà di Pierpaolo ed Elisabetta Entrerà Mario Balotelli Un'altra sorpresa per Andrea #GFVIP… - AlessiaMirabel6 : RT @lookafterloueeh: Che ansia mamma mia immaginate elisabetta un altra settimana nella casa #GfVip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Elisabetta Elisabetta Gregoraci che gaffe al GfVip. La De Blanck la corregge così Il Tempo Grande Fratello Vip, follia di Patrizia De Blanck: bottigliata alle parti intime di Tommaso Zorzi, la rissa degenera

A difesa della Brandi, però, sono intervenute diverse persone, tra cui Elisabetta Gregoraci, che all'inquilino ha detto: "Tutti dobbiamo dirti sempre che sei bello, figo e gentile. Tu non mi metti in ...

Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera

Gf Vip: Le anticipazioni della dodicesima puntata Mario Balotelli ... torna nel loft di Cinecittà per un confronto con qualcuno dei suoi ex inquilini. Intanto, Elisabetta - al televoto con Maria ...

A difesa della Brandi, però, sono intervenute diverse persone, tra cui Elisabetta Gregoraci, che all'inquilino ha detto: "Tutti dobbiamo dirti sempre che sei bello, figo e gentile. Tu non mi metti in ...Gf Vip: Le anticipazioni della dodicesima puntata Mario Balotelli ... torna nel loft di Cinecittà per un confronto con qualcuno dei suoi ex inquilini. Intanto, Elisabetta - al televoto con Maria ...