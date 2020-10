GF Vip, pronto un test per Adua Del Vesco: di che cosa si tratta? (Di venerdì 23 ottobre 2020) GF Vip, Adua Del Vesco è pronta per fare un test. I telespettatori più attenti hanno notato un particolare: che cosa sta succedendo all’attrice? Foto da Instagram: @Adua.del.VescoQuesta è senza dubbio una delle edizioni del Grande Fratello Vip più interessanti e ricca di avvenimenti eclatanti. Da quando il reality show, condotto da Alfonso Signorini, è iniziato non si parla che di altro. Tanti i concorrenti che hanno una personalità forte e che sono riusciti ad emergere all’interno della casa. Uno di questi è certamente Adua Del Vesco. L’attrice ha fatto molto discutere in seguito all’Ares Gate e alla sua presunta fittizia relazione con Massimiliano Morra, ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020) GF Vip,Delè pronta per fare un. I telespettatori più attenti hanno notato un particolare: chesta succedendo all’attrice? Foto da Instagram: @.del.Questa è senza dubbio una delle edizioni del Grande Fratello Vip più interessanti e ricca di avvenimenti eclatanti. Da quando il reality show, condotto da Alfonso Signorini, è iniziato non si parla che di altro. Tanti i concorrenti che hanno una personalità forte e che sono riusciti ad emergere all’interno della casa. Uno di questi è certamenteDel. L’attrice ha fatto molto discutere in seguito all’Ares Gate e alla sua presunta fittizia relazione con Massimiliano Morra, ...

