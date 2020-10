Find Love Live: trovare l’amore in diretta web, il docu-reality che fa impazzire gli States (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se ne parla spesso sui giornali così come sulle principali piattaforme di Social Media ma in Italia un esperimento di questo genere non è mai stato messo in pratica per davvero. Stiamo parlando dell’unire la televisione al web come fatto dal nuovo docu-reality Find Love Live, tradotto letteralmente Trova l’Amore in diretta, ennesimo tv-show firmato TLC per l’intrattenimento americano che ha immediatamente spopolato negli States. Il format è semplice ed intuitivo: la protagonista o il protagonista di ogni puntata si connette da casa in diretta sul web, consapevole del fatto che la sua Live venga a sua volta trasmessa all’interno dello show. Tre fortunati spettatori del programma potranno poi ... Leggi su tvblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Se ne parla spesso sui giornali così come sulle principali piattaforme di Social Media ma in Italia un esperimento di questo genere non è mai stato messo in pratica per davvero. Stiamo parlando dell’unire la televisione al web come fatto dal nuovo, tradotto letteralmente Trova l’Amore in, ennesimo tv-show firmato TLC per l’intrattenimento americano che ha immediatamente spopolato negli. Il format è semplice ed intuitivo: la protagonista o il protagonista di ogni puntata si connette da casa insul web, consapevole del fatto che la suavenga a sua volta trasmessa all’interno dello show. Tre fortunati spettatori del programma potranno poi ...

