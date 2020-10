Eur | rubano dei pacchi da un furgone | i poliziotti in borghese si “godono” la scena

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ha praticato un grosso foro sulla parte destra di unposteggiato in piazza Pier Luigi Nervi e coperto dalla compagna che gli guardava le spalle, rapidamente ha spostato alcuninel bagagliaio della propria autovettura. Tuttavia la coppia di ladri, due 30enni, specializzati in furti su autovetture, non era sola all’interno del parcheggio. A osservarli, impegnati in un servizio in abiti civili finalizzato al contrasto dei reati predatori, gli agenti del commissariato Celio diretto da Maria Sironi, che dopo aver pedinato la coppia a bordo dell’autovettura, sono riusciti a coglierli, ieri mattina, nel momento di commissione del reato. A bordo della macchina, perquisita daiè stata trovata oltre alla merce appena trafugata, diversi rotoloni di carta, anche arnesi atti allo scasso: 1 cacciavite ...