Covid: Napoli in centinaia a protesta contro restrizioni (Di venerdì 23 ottobre 2020) Striscioni, musica e cori contro De Luca e il Governo centinaia di persone si sono radunate in Largo San Giovanni Maggiore, a Napoli, davanti alla sede dell'Università Orientale per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown. I manifestanti, autoconvocatisi sui social, hanno mostrato uno striscione con la scritta "Tu ci chiudi, tu ci paghi", attaccando il governatore campano De Luca … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

