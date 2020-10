CorSport | probabilmente il Napoli considera l’Europa League un fastidio per il campionato

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ieri sera l’Az, decimato dai contagi da Covid, ha vinto suldi Gattuso in Europa. A soli cinque giorni da quando i partenopei avevano distrutto sul campo l’Atalanta. Ieri la squadra azzurra ha trascorso “un’ora e mezza a lottare contro i mulini al vento o a sbattere contro un pullman sistemato intorno alla trequarti, percentuali quasi bulgare che dicono niente: ilse ne sta con la testa tra le nuvole, osserva le folate di fumo della sua serata pallida e rimane disorientato da se stesso, mica dall’Az, per aver sprecato un bonus entusiasticamente conquistato appena centoventi ore prima con l’Atalanta”. Il match di ieri al San Paolo fa sorgere il dubbio che l’Europa, agli occhi degli azzurri, sia solo un. Contro il ...

napolista : CorSport: probabilmente il #Napoli considera l’#EuropaLeague un fastidio per il campionato La squadra di Gattuso è… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport probabilmente

ilnapolista

Non serve che già oggi sia negativo, ma che la carica virale sia sufficientemente bassa da renderne impossibile il contagio che coincide ovviamente con la sua asintomaticità. Il protocollo prevede che ...La Juventus dovrebbe affrontare la Dynamo Kiev stasera (ore 18:55) per l'esordio stagionale in Champions League con il 3-4-1-2: Andrea Pirlo, come riporta il "Corriere dello ...