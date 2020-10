(Di venerdì 23 ottobre 2020) La lettera-appello: bisogna evitare che i numeri del contagio in Italia arrivino a produrre alcune centinaia di decessi al giorno

ilpost : Il governo difende la decisione di consentire la capienza massima all'80 per cento dei posti, ma circolano molti du… - iltirreno : Coronavirus: tra i firmatari anche il rettore della Normale di Pisa. Il loro appello - yuripaterniti : cento scienziati e professori hanno scritto a #Mattarella e #Conte, chiedendo urgenti misure drastiche per contener… - LaCnews24 : Coronavirus, cento scienziati: ''Misure drastiche o rischiamo 500 morti al giorno'' #calabrianotizie #newscalabria - infoitinterno : Coronavirus, cento scienziati scrivono a Conte e Mattarella: “Subito misure drastiche” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cento

Covid: l’appello di 100 scienziati Oltre cento scienziati hanno lanciato un ... alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19?, scrivono i ricercatori, riferendosi alle stime ...Misure drastiche nei prossimi 2 o 3 giorni per evitare in Italia centinaia di decessi al giorno per Covid-19: è l'appello lanciato oggi da oltre cento scienziati al presidente della Repubblica, Sergio ...