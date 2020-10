Cavolate di Bruxelles

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 ottobre 2020) “Abbiamo preso decisioni difficili ma non riusciamo a vederne gli effetti sui numeri dei contagi”, annuncia in tono grave il ministro belga della Salute Frank Vandenbroucke. Dopo la chiusura dei ristoranti e di tutti i locali pubblici e il coprifuoco a mezzanotte a partire da lunedì scorso, ieri sera il governo belga ha deciso nuove misure restrittive per tentare di domare una curva che continua a salire: ormai il Belgio ha superato i 10mila contagi al giorno, tantissimo su una popolazione di poco più di 11 milioni di persone. È come se in Italia ci fossero oltre 50mila contagi al giorno. Ma la montagna partorisce un topolino: le nuove misure restrittive non sembrano riflettere l’allarme che lo stesso governo ammette. Le gare sportive professionistiche non sono vietate ma senza pubblico, scuole aperte e didattica a distanza solo alle ...