Atalanta-Sampdoria | i convocati di Claudio Ranieri | assente Gabbiadini

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Nella giornata di domani ladi, dopo gli importanti successi con Fiorentina e Lazio, tornerà in campo a Bergamo per affrontare l’nel match valevole per la quinta giornata di Serie A. Il tecnico dei blucerchiati ha diramato la lista dei 25, tra i quali non figura l’infortunato Manolo. Ecco di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione di: Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Le’ris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Keita Balde, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.