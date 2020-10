Antonella Clerici, lo smacco di Davide Mengacci non passa inosservato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno ha ricordato una frase cult de La Prova del Cuoco ma le sue parole hanno alzato un forte dubbio. Antonella Clerici e Davide Mengacci Fonte Foto TwitterQuest’anno Antonella Clerici è tornata su Rai 1 con un programma di cucina che ci è cucita letteralmente addosso, È sempre mezzogiorno. La scorsa stagione ha visto concludersi in maniera definitiva La Prova del Cuoco, una scelta questa che ha molto diviso i fan, amanti del programma da ormai venti anni. Tempo di cambiamenti su Rai 1, tuttavia il ritorno della Clerici non è stato esente da critiche sopratutto per l’assenza di alcuni volti noti e amati della ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 ottobre 2020)a È sempre mezzogiorno ha ricordato una frase cult de La Prova del Cuoco ma le sue parole hanno alzato un forte dubbio.Fonte Foto TwitterQuest’annoè tornata su Rai 1 con un programma di cucina che ci è cucita letteralmente addosso, È sempre mezzogiorno. La scorsa stagione ha visto concludersi in maniera definitiva La Prova del Cuoco, una scelta questa che ha molto diviso i fan, amanti del programma da ormai venti anni. Tempo di cambiamenti su Rai 1, tuttavia il ritorno dellanon è stato esente da critiche sopratutto per l’assenza di alcuni volti noti e amati della ...

zazoomblog : Antonella Clerici chi è il padre di sua figlia Maelle? Un amore travolgente - #Antonella #Clerici #padre #figlia… - maverich83 : @MezzogiornoRai1 Se volete che gli ascolti salgano cacciate Antonella Clerici la conduttrice piu' antipatica della… - industriaporn : un amico di mia mamma da piccola mi diceva che assomigliavo ad antonella clerici - zazoomblog : È sempre mezzogiorno Antonella Clerici toccante sfogo in diretta: “Sono agitata” - #sempre #mezzogiorno #Antonella - gianlu_79 : RT @bubinoblog: THE VOICE SENIOR, ANTONELLA CLERICI: 'CHE DIVERTENTE! MI GIRO O NO?' -