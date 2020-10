Un altro bus incendiato nella Capitale | panico su via Pio XI

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Un autobus Atac della linea 881 è stato avvolto dalle fiamme poco dopo mezzogiorno lungo via Pio XI a Roma. Nessun passeggero è rimasto ferito. Autobus in fiamme a Roma, l’incendio divampato in zona Valle Aurelia su Notizie.it.

cbatcaselli : VIDEO! VI MANCAVANO I BUS FLAMBE’ DI ATAC? A ROMA VA A FUOCO UN ALTRO AUTOBUS IN PIAZZA PIO XI – PRIMA LE ESPLOSION… - Franz6081 : RT @TplRoma: Un altro bus Atac alla brace ?? - TplRoma : Un altro bus Atac alla brace ?? - OQuotidianaBlog : Un altro bus Atac alla brace - Cirimbriscola_ : Giustamente si disquisisce sui mezzi che sono sempre troppo pieni, il virus, i contagi, gli assembramenti e quant'a… -

Il Messaggero

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Con il bus andato in fiamme il 22 ottobre a piazza Pio XI sono complessivamente otto i casi di vetture distrutte dalle fiamme dall’inizio dell’anno, in calo di circa il 20% ...intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni”.