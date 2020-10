Terrorista invoca Allah e minaccia di farsi esplodere | paura in stazione

Leggi su bloglive

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il terrorismo non sembra voler lasciare in pace l’Europa: si teme un’escalation nel corso dei prossimi giorni. Un allarme bomba è scattato nel primo pomeriggio della giornata di oggi.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.