Problemi muscolari per Alexis Sanchez: il report medico dell'Inter in merito alle sue condizioni fisiche (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il cileno nel corso del match contro il 'Gladbach di ieri sera ha rimediato una contrattura all’adduttore: nulla di grave ma rischia di saltare il Genoa sabato. Leggi su 90min (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il cileno nel corso del match contro il 'Gladbach di ieri sera ha rimediato una contrattura all’adduttore: nulla di grave ma rischia di saltare il Genoa sabato.

Nuovi problemi fisici per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter nel corso del match contro il Borussia Monchengladbach di ieri ha ...

Nuovi problemi fisici per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter nel corso del match contro il Borussia Monchengladbach di ieri ha ...