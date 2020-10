Norme anti-Covid, i 19 casi in cui scattano le multe da 400 euro: ecco i comportamenti vietati per cittadini e commercianti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dall'uso delle mascherine alle distanze, dal servizio di bar e ristoratori, all'attività sportiva. Le Norme riguardano anche le feste private, laiche o religiose. Sconto sulla sanzione (280 euro) se si paga entro 5 giorni Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dall'uso delle mascherine alle distanze, dal servizio di bar e ristoratori, all'attività sportiva. Leriguardano anche le feste private, laiche o religiose. Sconto sulla sanzione (280) se si paga entro 5 giorni

fattoquotidiano : Sgarbi a Urbino, canta senza mascherina in strada insieme al sindaco e viola le norme anti-Covid. Polemiche dall’op… - Agenzia_Ansa : #DPCM, tutte le novità della bozza: dalle zone rosse ai turni per le scuole alle norme per bar e ristoranti. Attesa… - Agenzia_Ansa : Il testo del nuovo #dpcm con le norme anti contagio da #Covid in vigore da oggi #ANSA - GazzettinoNuovo : NEGOZIO CHIUSO PER VIOLAZIONE DELLE NORME ANTI COVID A DELLO - - umbriajournal_ : Bastia Umbra, 1 e 2 Novembre accesso ai cimiteri nel rispetto delle norme anti covid -

Ultime Notizie dalla rete : Norme anti La polizia del Brennero lo ha pizzicato con 15 ovuli di cocaina

Nella notte fra venerdì e sabato scorso, personale del Commissariato del Brennero, durante un servizio di controllo dei locali pubblici, finalizzato anche a garantire il rispetto delle norme anti ...

Coronavirus: Logis Hotels, 3 lezioni per albergatori di cui fare tesoro in futuro

Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - La stagione alberghiera che si è appena conclusa è stata un banco di prova per moltissimi albergatori, che si ...

Nella notte fra venerdì e sabato scorso, personale del Commissariato del Brennero, durante un servizio di controllo dei locali pubblici, finalizzato anche a garantire il rispetto delle norme anti ...Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - La stagione alberghiera che si è appena conclusa è stata un banco di prova per moltissimi albergatori, che si ...