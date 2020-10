Napoli-Az 0-1 | pagelle Il soporifero tic toc di Lobotka mentre importiamo un cluster dall’Olanda

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 22 ottobre 2020) MERET. Diciamo la verità, Ilaria: che barba questi gironi eliminatori di Europa League. E non solo perché manca l’adrenalina della Champions. Il Covid sta per chiudere un’altra volta l’Italia e noi dobbiamo importare unambulante dall’Olanda. Mah! Poi magari in primavera alzeremo questa coppa e io mi rimangerò felicemente tutto. Quanto a Meret: una parata e un gol subìto, questa la sua partita. Poco per dargli un giudizio – senza voto Il giudizio, proprio per il consuntivo che dici tu (una parata e un gol subìto), potrebbe essere più lapidario. Se non fosse che entrambi i nostri difensori centrali si lasciano scappare l’olandese nell’azione – unica – che all’improvviso ha rotto il catenaccione dell’Az. Il voto è necessariamente politico – 6 DI ...