Mancini spiega: “Chiedo scusa, la vignetta era solo per sdrammatizzare” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roberto Mancini c.t. dell'Italia oggi è stato criticato per una vignetta messa su Instagram. Una vera bufera social lo ha travolto tanto che lo stesso allenatore poco fa ha chiarito le sue intenzioni: "Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/robymancio/status/1319315760817242114" Mancini spiega: “Chiedo scusa, la vignetta era solo per sdrammatizzare” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 22 ottobre 2020) Robertoc.t. dell'Italia oggi è stato criticato per unamessa su Instagram. Una vera bufera social lo ha travolto tanto che lo stesso allenatore poco fa ha chiarito le sue intenzioni: "Ho soltanto condiviso unache mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/robymancio/status/1319315760817242114": “Chiedo, laeraper sdrammatizzare” ITA Sport Press.

ItaSportPress : Mancini spiega: 'Chiedo scusa, la vignetta era solo per sdrammatizzare' - - fcin1908it : Mancini si spiega: 'La vignetta? Per sdrammatizzare un momento complicato. Mi scuso se...' - - ToastedBreadddd : Qualcuno mi spiega per quale motivo Mancini si ostina a non far giocare Caputo? Porcoddio. #ITANED -