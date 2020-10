L’Ordine dei Giornalisti archivia la procedura disciplinare contro Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Ordine dei Giornalisti archivia la procedura disciplinare contro Selvaggia Lucarelli La procedura disciplinare dell’Ordine dei Giornalisti contro Selvaggia Lucarelli è stata archiviata. La giornalista di TPI era stata deferita dall’Odg per aver reso riconoscibile l’identità del figlio (violando la Carta di Treviso) che lo scorso luglio a Milano si avvicinò al leader della Lega Matteo Salvini per dirgli, civilmente e con la mascherina, ciò che pensava. Peccato che nessuno sapeva chi fosse il ragazzo finché due poliziotti in borghese gli chiesero i documenti davanti a tutti i presenti, ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Ordine deilaLadell’Ordine deiè statata. La giornalista di TPI era stata deferita dall’Odg per aver reso riconoscibile l’identità del figlio (violando la Carta di Treviso) che lo scorso luglio a Milano si avvicinò al leader della Lega Matteo Salvini per dirgli, civilmente e con la mascherina, ciò che pensava. Peccato che nessuno sapeva chi fosse il ragazzo finché due poliziotti in borghese gli chiesero i documenti davanti a tutti i presenti, ...

