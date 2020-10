Lippi conferma la sua decisione | “Non sarò più allenatore”

Leggi su zon

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il condottiero di Germania 2006 non siederà più su alcuna panchina: per Marcelloun futuro da dirigente Marcelloha annunciato ufficialmente di voler terminare la propria carriera da allenatore. Il tecnico campione del mondo nel 2006 con gli Azzurri ha comunicato la suaai microfoni di Radio Sportiva: “Ho chiuso definitivamente con il lavoro di allenatore. È giusto così, basta. Magari potrei essere utile in altri ruoli, è un discorso successivo. Ma fino a primavera non ho intenzione di assumere nessun ruolo”.termina così la propria lunghissima avventura sulle panchine europee e asiatiche: proprio quello di commissario tecnico della Nazionale cinese sarà il suo ultimo incarico da mister. Dai successi di fine secolo con la Juventus ...