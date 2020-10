Lily Allen ci spiega che cosa piace alle donne (sì, a letto) (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Sono arrivata alla soglia dei 30 anni senza mai avere avuto un orgasmo. Poi ho cominciato a usare un vibratore». Lily allen non è nuova alle dichiarazioni esplicite sulla propria sessualità, stavolta però la popstar britannica le ha messe al servizio di un progetto davvero peculiare. Non una canzone, ma il lancio di un sex toy che porta la sua firma, sviluppato con il brand leader di settore Womanizer e in commercio da oggi. «Quando ho scritto il singolo Not fair, in cui sfogavo la mia frustrazione sessuale, non avevo mai provato piacere con un uomo, né dedicato molta attenzione alla masturbazione. Facevo sesso col mio ragazzo, e non venivo», racconta Lily allen, sottolineando che si tratta di un ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) «Sono arrivata alla soglia dei 30 anni senza mai avere avuto un orgasmo. Poi ho cominciato a usare un vibratore».non è nuovadichiarazioni esplicite sulla propria sessualità, stavolta però la popstar britannica le ha messe al servizio di un progetto davvero peculiare. Non una canzone, ma il lancio di un sex toy che porta la sua firma, sviluppato con il brand leader di settore Womanizer e in commercio da oggi. «Quando ho scritto il singolo Not fair, in cui sfogavo la mia frustrazione sessuale, non avevo mai provatore con un uomo, né dedicato molta attenzione alla masturbazione. Facevo sesso col mio ragazzo, e non venivo», racconta, sottolineando che si tratta di un ...

LiamJamesDavis : OMG SKDKSMFKFJKSRJDJDJ LILY ALLEN IS BACK !!!!!!!!!!!!!!! - Martinarocks_ : @CDamnfinecoffee Cioè ma quanto invidio Lily Allen??? - virg1nsuicide : Lily Allen ha proprio culo. Anche se conoscendomi avrei tartassato Liam per farmi scopare di nuovo lmao - dedaIux : La serie A avrebbe dovuto istituire una bolla? Esempio in 2 rettangoli Torino/Milano/Bergamo/Genova e Roma/Napoli/B… - Francesco_Roux : Comunque Lily Allen ci aveva avvertiti tutti sul pericolo delle fake news con The Fear -

Ultime Notizie dalla rete : Lily Allen Ama te stesso: Lily Allen inaugura l’ultima liberazione sessuale femminile Linkiesta.it Ultravox: box celebrativo per i 40 anni di "Vienna"

Usciva l'11 luglio del 1980 "Vienna", quarto album del gruppo inglese degli Ultravox, primo in cui militava in formazione Midge Ure e primo anche ad ottenere significativi risultati di vendita. E' una ...

La ricerca del piacereAma te stesso: Lily Allen inaugura l’ultima liberazione sessuale femminile

La cantante inglese promuovendo una linea di macchinari elettronici specifici, parla del difficile rapporto che aveva con l’autoerotismo. Argomento tabù che, forse, per alcune persone è ancora un prob ...

Usciva l'11 luglio del 1980 "Vienna", quarto album del gruppo inglese degli Ultravox, primo in cui militava in formazione Midge Ure e primo anche ad ottenere significativi risultati di vendita. E' una ...La cantante inglese promuovendo una linea di macchinari elettronici specifici, parla del difficile rapporto che aveva con l’autoerotismo. Argomento tabù che, forse, per alcune persone è ancora un prob ...